Аблай Мырзахметов призвал ускорить интеграцию инфо-систем госорганов в рамках ЕАЭС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Председатель правления Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» Аблай Мырзахметов призвал страны ЕАЭС скорее интегрировать информационные системы ключевых госорганов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Меня удивляет, что до сих пор информационные системы между странами участниками ЕАЭС не интегрированы. Мы уже говорим о цифровой повестке, маркировку хотим делать, но (общей) базы данных ключевых госорганов нет, и до сих пор это нужно делать в бумажном формате, подтверждать. Очень попросил бы эту повестку обострить и в рамках барьеров, которых сейчас много, решить», - подчеркнул Аблай Мырзахметов, выступая на диалоговой площадке с бизнес-сообществом Казахстана «Перспективы евразийской экономической интеграции».

Вместе с тем он отметил также и положительные работы в рамках ЕАЭС.

«Но не все плохо, какие-то вопросы нами решались. Я помню, года три назад вопрос доступа к российским портам наши угольщики поднимали, потом Россия пошла где-то навстречу, дала квоты, определенные условия», - пояснил Аблай Мырзахметов.

Ранее член коллегии по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии Серик Жумангарин призвал казахстанские контролирующие органы соблюдать все процедуры и порядок при установлении ограничений на какой-либо товар в рамках ЕАЭС.

Фото: almaty.atameken.kz