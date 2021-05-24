Аблай Ауелханов завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира в Ташкенте

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте стартовал юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Казахстан в первый день отметился золотой медалью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Ее в свой актив записал Аблай Ауелханов. Он стал лучшим в категории до 55 килограммов. Штангист в сумме двоеборья поднял 248 (108+140) килограммов. Вторым стал Огабек Нафасов из Узбекистана - 233 килограмма. А замкнул тройку лучших Валльехо Зурита (Эквадор) - 228 килограммов.

