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    19:44, 23 Май 2021 | GMT +6

    Аблай Ауелханов завоевал золотую медаль юниорского чемпионата мира в Ташкенте

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте стартовал юниорский чемпионат мира по тяжелой атлетике. Казахстан в первый день отметился золотой медалью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Ее в свой актив записал Аблай Ауелханов. Он стал лучшим в категории до 55 килограммов. Штангист в сумме двоеборья поднял 248 (108+140) килограммов. Вторым стал Огабек Нафасов из Узбекистана - 233 килограмма. А замкнул тройку лучших Валльехо Зурита (Эквадор) - 228 килограммов.


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