Абитуриенты с отмененными результатами ЕНТ не смогут претендовать на грант

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Абитуриенты, результаты ЕНТ которых аннулированы и не включены в тестирование, не смогут претендовать на грант, даже если они сдадут тест в августе. Об этом сообщил директор Национального центра тестирования Руслан Емелбаев на брифинге в Службе центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Абитуриент может воспользоваться вторым шансом, если нарушит правила при первой возможности сдачи ЕНТ. В прошлом году в этом плане была строгая дисциплина. Нарушивший правило автоматически лишался второго шанса», - сказал Руслан Емелбаев.

Он также добавил, что дети, которые зарегистрировались только на одну возможность и у которых были отменены результаты тестов, смогут принять участие в августовском платном ЕНТ. Это позволит им обучаться в высшем учебном заведении на платной основе при условии, что они смогут набрать пороговые баллы.

Директор Центра отметил, что абитуриентам, нарушившим правила, в этом году нельзя надеяться на грант.

«Более 700 человек, о которых мы говорим, могут сдать платное ЕНТ в августе. Но надеяться можно только на платное отделение. Потому что на грант действует только сертификат летнего ЕНТ», - пояснил Руслан Емельбаев.

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Серик Сабеков