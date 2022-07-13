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    Абитуриенты могут сдать документы для поступления в вуз онлайн

    13 Июля 2022, 08:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Современные информационные технологии расширяют возможности получения государственных услуг в онлайн-режиме. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

    В условиях пандемии были разработаны и апробированы несколько способов подачи документов в вуз без необходимости очного обращения.

    Виртуальные приемные вузов стали для абитуриентов одним из самых востребованных и надежных способов.

    В прошлом году тысячи выпускников школ из отдаленных районов воспользовались виртуальными приемными. В этом году в вузах республики вновь развернуты виртуальные офисы, которые готовы принимать заявления с первых дней работы приемных комиссий. Сотрудники вузов проводят консультации и прием документов посредством видеосвязи.

    Обратившись в один из университетов по месту жительства онлайн или очно, можно подать документы в любой вуз Казахстана.

    Для повышения эффективности и скорости обслуживания расширен штат сотрудников, а также привлекаются волонтеры из числа студентов. Руководство вузов заявляет о полной готовности к приемной комиссии.

    В этом году прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов будет осуществляться c 13 по 20 июля. Поэтому временные проблемы, которые сделали невозможным подачу через портал электронного правительства Egov, не повлияют на качество обслуживания абитуриентов и прием документов.

    Вся необходимая контактная информация по вузам и виртуальным приемным комиссиям размещена на сайте Национального центра тестирования www.testcenter.kz.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Образование Вузы
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