Абитуриенты могут сдать документы для поступления в вуз онлайн

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Современные информационные технологии расширяют возможности получения государственных услуг в онлайн-режиме. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на Министерство науки и высшего образования.

В условиях пандемии были разработаны и апробированы несколько способов подачи документов в вуз без необходимости очного обращения.

Виртуальные приемные вузов стали для абитуриентов одним из самых востребованных и надежных способов.

В прошлом году тысячи выпускников школ из отдаленных районов воспользовались виртуальными приемными. В этом году в вузах республики вновь развернуты виртуальные офисы, которые готовы принимать заявления с первых дней работы приемных комиссий. Сотрудники вузов проводят консультации и прием документов посредством видеосвязи.

Обратившись в один из университетов по месту жительства онлайн или очно, можно подать документы в любой вуз Казахстана.

Для повышения эффективности и скорости обслуживания расширен штат сотрудников, а также привлекаются волонтеры из числа студентов. Руководство вузов заявляет о полной готовности к приемной комиссии.

В этом году прием документов для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов будет осуществляться c 13 по 20 июля. Поэтому временные проблемы, которые сделали невозможным подачу через портал электронного правительства Egov, не повлияют на качество обслуживания абитуриентов и прием документов.

Вся необходимая контактная информация по вузам и виртуальным приемным комиссиям размещена на сайте Национального центра тестирования www.testcenter.kz.