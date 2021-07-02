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Абитуриентам РК могут разрешить сдавать ЕНТ после поступления в вуз

Автор:  
Арайлым Мұрат
2 Июля 2021, 18:00
Абитуриентам РК могут разрешить сдавать ЕНТ после поступления в вуз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Директор департамента высшего и послевузовского образования МОН РК Адлет Тойбаев рассказал о том, что рассматривается вопрос о сдачи ЕНТ абитуриентами после поступления в высшее учебное заведение, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Если ребенок не смог набрать пороговый балл, используя четыре попытки, он имеет возможность поступить условно в высшее учебное заведение без результатов ЕНТ на любую специальность, которую он выберет. Однако в течение года он получит четыре-пять возможностей сдачи ЕНТ и после этого должен показать, что действительно достоин обучаться в этом вузе, предоставляя сертификат ЕНТ с проходным баллом», -сказал Адлет Тойбаев.

По его словам, сейчас вопрос рассматривается. Как только ведомство примет решение, дополнительно пояснят в подробностях.


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