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    Абил Жоламанов возглавил управление культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области

    7 Марта 2023, 13:58

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - По результатам конкурса руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела Атырауской области назначен Абил Жоламанов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима области.

    В 1992 году Абил Жоламанов окончил Казахский государственный университет им. Аль-Фараби по специальности «Учитель истории и обществознания».

    Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем истории и казахского языка в Жымпитинской средней школе Западно-Казахстанской области, работал заместителем директора школы по воспитательной работе.

    С 1994 по 2008 годы занимал руководящие должности в аппарате акима Сырымского района, районном центре занятости, отделе внутренней политики, культуры и развития языков, отделе образования.

    С 2008 по 2014 год - руководитель Западно-Казахстанского областного историко-краеведческого музея.

    С 2014 по 2015 год– заместитель руководителя управления культуры, архивов и документации Западно-Казахстанской области.

    С 2015 по 2017 год – руководитель управления культуры, архивов и документации Атырауской области.

    С 2017 по 2019 год – заместитель директора, директор департамента культуры и искусства Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

    С 2019 по 2020 год работал руководителем Национального архива Республики Казахстан.

    Автор:

    Виктор Сутягин

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