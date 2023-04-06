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    Абильхан Аманкул официально получил бой против мексиканского нокаутера

    6 Апреля 2023, 20:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба «Suleimen Promotions» официально сообщила о следующем поединке непобежденного казахстанского боксера Абильхана Аманкула (2-0, 2 КО) на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Свой третий бой в профи Аманкул проведет 15 апреля в Помоне (штат Калифорния, США). Соперником казахстанца по рассчитанному на восемь раундов поединку во втором среднем весе станет мексиканец Даниэль Эчеверриа (21-11, 18 КО).

    В своем предыдущем выступлении, которое состоялось в октябре прошлого года в Мексике, Аманкул во втором раунде нокаутировал другого представителя Мексики Йеассона Пачеко (6-1, 3 КО).

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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