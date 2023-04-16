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    Абильхан Аманкул быстрым нокаутом выиграл третий бой в профи

    16 Апреля 2023, 09:19

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер Абильхан Аманкул (2-0, 2 КО) провел свой третий бой на профессиональном ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Аманкул вышел на ринг в рамках вечера бокса в Помоне (штат Калифорния, США). Соперником Абильхана стал мексиканец Даниэль Эчеверриа (21-11, 18 КО). Поединок во втором среднем весе был запланирован на восемь раундов, но не продлился всю дистанцию. Аманкул отпраздновал победу уже во второй трехминутке. Таким образом, казахстанец одержал третью победу в профи, а Эчеверриа потерпел 12-е поражение в карьере.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Спорт Бокс
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