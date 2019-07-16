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    Абель Санчес озвучил причину личной неприязни «Канело» к Головкину

    16 Июля 2019, 03:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший главный тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес озвучил причину личного конфликта между казахстанцем и Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    «Я думаю, мысказали много неприятного «Канело». В то время, когда мы с Головкиным работаливместе, наша команда сказала много вещей, которые Альварес принял слишкомлично, но нужно понимать, что это лишь игра. Я надеюсь, что это не помешает импровести третий бой — первые два были хороши», — передает портал Boxingscene.com. слова Санчеса.

    Напомним, АбельСанчес являлся тренером Головкина в течение девяти лет. Новым тренеромказахстанца был назначен Джонатан Бэнкс, известный по работе с ВладимиромКличко.


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    Спорт Головкин
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