Абель Санчес озвучил причину личной неприязни «Канело» к Головкину

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Бывший главный тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина Абель Санчес озвучил причину личного конфликта между казахстанцем и Саулем «Канело» Альваресом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Я думаю, мысказали много неприятного «Канело». В то время, когда мы с Головкиным работаливместе, наша команда сказала много вещей, которые Альварес принял слишкомлично, но нужно понимать, что это лишь игра. Я надеюсь, что это не помешает импровести третий бой — первые два были хороши», — передает портал Boxingscene.com. слова Санчеса.

Напомним, АбельСанчес являлся тренером Головкина в течение девяти лет. Новым тренеромказахстанца был назначен Джонатан Бэнкс, известный по работе с ВладимиромКличко.



