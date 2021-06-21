Абдукодир Ташкулов: Узбекистан заинтересован в единении центрально-азиатского образовательного пространства

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – Узбекистан заинтересован в единении центрально-азиатского образовательного пространства, которое позволит унифицировать самые сильные стороны образовательных систем наших стран. Такое мнение по итогам участия в международном форуме «Центрально-азиатское пространство высшего образования: региональное сотрудничество, национальные реформы» в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» высказал министр высшего и среднего специального образования Республики Узбекистан Абдукодир Ташкулов.

Узбекский министр высоко оценил итоги прошедшего в Туркестане международного форума, который дал старт процессу создания единого Центрально-азиатского пространства в сфере высшего образования.

«Стороны договорились объединять научно-интеллектуальный и творческий потенциал высших учебных заведений всей Центральной Азии. При этом стороны заявили намерение выстраивать дальнейшее сотрудничество по принципу Болонского процесса. Полагаю, что для этой цели у нас есть все необходимые условия. Академическая мобильность – это одна из приоритетных целей и механизмов болонского процесса. Мобильный опыт станет для наших студентов и исследователей катализатором их кросс-культурного самосознания, широкого и открытого кругозора, навыков толерантности и гибкости. То есть, мы создаем для них отличную платформу, через которую они смогут приобщиться к глобальным образовательным тенденциям через региональный нетворкинг», - сказал А.Ташкулов.

По его словам, Болонский опыт многократно показал, что объединенная образовательная программа может быть более интеллектуально ценной, нежели ее отдельные составляющие части. Поэтому создание новых унифицированных академических программ будет отвечать требованиям постоянно меняющегося рынка труда.

«Узбекистан заинтересован в единении центрально-азиатского образовательного пространства, которое позволит унифицировать самые сильные стороны образовательных систем наших стран. Так, для образовательной системы Узбекистана большую пользу принесет изучение опыта Казахстана, ставшим первым центрально-азиатским государством и 47-м государством-участником Болонского процесса. Вот уже несколько лет вузы Казахстана используют ECTS при трансфере учебной нагрузки, что стало возможным посредством концептуальной реорганизации всей системы образования страны. Полагаю, и для Казахстана полезным будет опыт Узбекистана, проводящего масштабную модернизацию системы высшего образования с учетом того, что в свыше 60 вузах нашей страны начали готовить специалистов по программам двойных дипломов. При этом приём иностранных студентов, особенно из стран Центральной Азии, в вузы Узбекистана осуществляется без экзаменов, только на основании определения их профессиональных интересов путём собеседования. В этих целях в настоящее время преподавание в вузах осуществляется как на узбекском, так и на русском, казахском, каракалпакском и таджикском языках», - подчеркнул Абдукодир Ташкулов.

Следующим важным компонентом он назвал договоренность об институционализации совместных усилий по взаимному признанию квалификаций и документов об образовании.

«Мы создадим все необходимые условия для того, чтобы студент из Узбекистана, обучавшийся в Казахстане или любой другой стране Центральной Азии, прошел через облегченную процедуру признания его документов и в будущем нашел свое достойное место на рынке труда», - отметил министр.

Абдукодир Ташкулов озвучил конкретные предложения для эффективной реализации достигнутых договоренностей, направленных на синхронизацию системы высшего образования стран ЦА.

«Необходимо на системном уровне работать над дальнейшей диверсификацией систем высшего образования, создавая все новые и нешаблонные модели институционального партнерства. Важно создавать модели инновационного партнерства университетов-побратимов, особенно в приграничных регионах, которые, несомненно, станут драйверами развития интеллектуального потенциала территорий, обмена знаниями и технологиями. Направлять основной фокус образовательного процесса на нужды расширяющегося трудового рынка Центральной Азии. Совместными усилиями важно совершенствовать практику привлечения работодателей к участию в образовательном процессе и оценке его качества. В эпоху экономики знаний мы нуждаемся в жизнеспособных учебно-производственных конгломератах, неких центрально-азиатских «кремниевых долинах», которые будут представлять интерес для инвесторов. Мы нуждаемся в совместных центрально-азиатских бизнес-инкубаторах и технопарках, центрах трансфера и коммерциализации технологий», - резюмировал министр.

В завершение беседы Абдукодир Ташкулов выразил надежду, что гармонизация систем высшего образования стран Центральной Азии станет динамичным толчком для еще более глубокой экономической интеграции в одном из самых молодых регионов мира. А стимулирование инновационного мышления и научных исследований в значительной степени будут определять экономическую конкурентоспособность центрально-азиатских наций.



