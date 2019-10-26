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Абдижамил Нурпеисов получил звание «Қазақстанның Еңбек Ері»
26 Октября 2019 13:19
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Глава государства присвоил народному писателю Казахстана Абдижамилу Каримовичу Нурпеисову высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Акорду.
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1. За особые заслуги в развитии национальной литературы присвоить высшую степень отличия – звание «Қазақстанның Еңбек Ері» Нурпеисову Абдижамилу Каримовичу – писателю.
2. Настоящий Указ вводится в действие со дня подписания.
Президент РК К.Токаев
Нур-Султан, Акорда, 26 октября 2019 годаНапомним, ранее в Алматы прошел торжественный вечер по случаю 95-летия народного писателя Казахстана Абдижамила Нурпеисова.
Ключевые слова: Президент Казахстана, Культура,
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