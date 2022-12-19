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    Абдеш Туркменбаев стал руководителем управления энергетики и ЖКХ Мангистауской области

    19 Декабря 2022, 14:50

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Распоряжением акима Мангистауской области руководителем управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области назначен Абдеш Туркменбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу .

    Абдеш Туркменбаев окончил Казахский политехнический институт по специальности «Инженер-строитель», а также государственный университет имени Ш. Есенова по специальности «Горный инженер».

    Трудовую деятельность начал в 1997 году в АО «Куат» в качестве инженера.

    Во время трудовой деятельности работал финансистом АО «Китайский дворик», инженером по развитию производства ТОО «Скиф», инженером по развитию производства «СМУ НТС», мастером цеха ТОО «УПП», мастером-прорабом ТОО «КаспииМұнайкұрылыс-Билдинг», начальником участка, вице-президентом, президентом АО «СМУ-10», вице-президентом АО «КаспийМұнай Кұрылыс», директором ТОО «AG-Строй Сервис».

    С 2009 года на государственной службе. Работал главным специалистом ГУ «Актауский городской отдел строительства», заведующим сектором Актауского городского отдела строительства, руководителем ГУ «Каракиянский отдел архитектуры, градостроительства и строительства», заместителем акима Каракиянского района, заместителем руководителя Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мангистауской области.

    С сентября 2022 года по настоящее время занимал должность заместителя акима города Актау.

    Аким области Нурлан Ногаев представил коллективу нового руководителя управления и дал ряд конкретных поручений касающихся развития топливно - энергетического комплекса и сферы жилищно-коммунально хозяйства региона.
    ЖКХ Акимат Назначения Мангистауская область
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