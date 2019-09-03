#Абай175: иорданский политик Нэнси Бакер на арабском языке прочитала стихи Абая

АММАН. КАЗИНФОРМ – В рамках поэтической эстафеты, приуроченной к 175-летию Абая Кунанбаева, в Иорданском Хашимитском Королевстве состоялось чтение стихов великого казахского поэта. Экс-министр культуры Нэнси Бакер прочитала стих Абая, переведенный на арабский язык. Об этом передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» на Ближнем Востоке.

Экс-министр культуры Иордании Нэнси Бакер приняла эстафету от депутата Сената Парламента Казахстана Мухтара Кул-Мухаммеда. Казахстанский и иорданский политики и государственные деятели познакомились друг с другом в ходе визита М. Кул-Мухамеда в Иорданию в бытность министром культуры Казахстана. Сама Н. Бакер свободно владеет русским языком.

«Я поддерживаю поэтическую эстафету от депутата Сената Парламента Республики Казахстан Мухтара Кул-Мухаммеда по случаю предстоящего 175-летия со дня рождения великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева. Великий Абай писал свои произведения на казахском языке арабской вязью и сам прекрасно знал арабский язык», - заявила экс-министр культуры ИХК Нэнси Бакер.

Нэнси Бакер прочитала отрывок из произведения Абая «Ғылым таппай мақтанба», переведенный ею на арабский язык. Стоит отметить, стих Абая в устах Нэнси Бакер приобрел новую рифму, своеобразное изящество и красивый ритм, присущий арабскому языку. Видеоролик с выступлением Нэнси Бакер можно посмотреть здесь:

Н. Бакер передала поэтическую эстафету Чрезвычайному и Полномочному послу Республики Казахстан в Иорданском Хашимитском Королевстве Айдарбеку Туматову.

Приняв эстафету, Посол РК А. Туматов в самой главной достопримечательности и историческом сердце Аммана – цитадели Джабель аль-Калаа - прочитал Слово тридцать первое из «Слов назидания» Абая:

«Существует четыре причины, способствующие восприятию и запоминанию услышанного: во-первых, нужно утвердиться духовно и быть непреклонным; во-вторых, слушать советы умных людей со вниманием и открытым сердцем, с готовностью и желанием уяснить смысл сказанного; в-третьих, вдумчиво, неоднократно повторять про себя эти слова и закреплять их в памяти; в-четвертых, следует избегать вредных свойств ума, если даже придется подвергнуться искушениям этими силами, не поддаваться им. Вредные свойства ума: беспечность, равнодушие, склонность к беспричинному веселью, тяга к мрачным раздумьям и губительным страстям. Вот эти четыре порока способы разрушить и ум, и талант».

Посол РК А. Туматов передал эстафету своему иорданскому коллеге – Чрезвычайному и Полномочному послу ИХК в РК Юсефу Абдельгани.

Напомним, к 175-летию Абая Кунанбаева был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Раимкулова, певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, Ассамблея народа Казахстана, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, акимы регионов также поддержали эстафету.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин также поддержал поэтическую эстафету.

Сотрудники МИА «Казинформ» исполнили песню Абая «Көзімнің қарасы» на казахском, английском, русском, китайском, узбекском языках. Коллектив Казинформа передал эстафету информационному агентству «Татар-информ», Кыргызскому Национальному информационному агентству «Кабар», порталам «Tengrinews» и NUR.KZ.

Челлендж по чтению произведений великого поэта Абая Кунанбаева поддержали в Азербайджане, Татарстане, Кыргызстане, Японии, Узбекистане. Послы Франции и США в Казахстане также присоединились к поэтическому марафону.