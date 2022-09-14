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    Абай оставил после себя пропитанные религиозностью творения – Папа Римский

    14 Сентября 2022, 11:22

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Абай оставил после себя творения, пропитанные религиозностью, в которых выражено лучшее, что есть в душе казахского народа. Об этом заявил Папа Римский Франциск, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Вчера я заимствовал образ домбры. Сегодня с музыкальным инструментом я хотел бы связать голос самого знаменитого поэта казахской земли, отца ее современной литературы, композитора, который часто изображается именно с домброй - Абая. Он оставил после себя творения, пропитанные религиозностью, в которых выражено лучшее, что есть в душе этого народа – гармоничная мудрость, которая жаждет мира и стремится к нему, смиренно вопрошая всей душой, желая мудрости достойного человека. Мы готовы вдохновляться разнообразным опытом. Абай ставит извечный вопрос перед нами: «В чем красота жизни? Не в том ли, чтобы погружаться в глубину?» Еще один поэт вопрошал себя о смысле существования, вкладывая в уста пастуха из этих бескрайних степей не менее существенный вопрос: «Куда клонит краткий путь?» - сказал Понтифик на открытии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий.

    Папа Римский отметил, что это вопросы, которые пробуждают потребность в религии, напоминают нам о том, что «мы люди, что мы существуем не только ради того, чтобы удовлетворять наши земные потребности и устанавливать отношения исключительно экономического характера, сколько для того, чтобы вместе странствовать по жизни, обращая свой взор к небу».

    «Нам нужно найти ответы на самые важные вопросы. Нам нужно пропагандировать духовность. Нужно, как писал Абай, сохранять живую душу и ясный ум», - добавил Папа Римский Франциск.


    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Съезд лидеров мировых религий Абай Ватикан
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