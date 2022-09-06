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    Абай-марафон пройдет в Семее

    6 Сентября 2022, 20:43

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - 18 сентября, в день города, в историческом центре Казахстана и центре Абайской области - Семее пройдет Абай-марафон. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата.

    Забег пройдет при поддержке акимата Абайской области .

    В целях приобщения жителей к массовому спорту участникам будут доступны дистанции, посильные как давним поклонникам бега, так и начинающим любителям. Преодолеть можно будет одно из трех расстояний: 3, 5 и 10 километров.

    Каждого спортсмена, добравшегося до финиша, ждут памятная медаль и футболка финишера. Каждая тройка участников с наилучшими результатами в мужском и женском зачете будет награждена медалями призеров. Регистрация и условия участия на сайте: https://globalsport.kz

    Фото из открытых источников

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Дата Абайская область
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