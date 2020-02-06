«Абай-175» - уникальный сборник готовится к изданию в Армении

ЕРЕВАН.КАЗИНФОРМ – В Армении готовится к изданию уникальный юбилейный сборник «Абай-175». В сборник войдут новые переводы произведений Абая на армянский язык, об этом в интервью «Казинформу» рассказал заведующий Кафедрой тюркологии Ереванского государственного университета (ЕГУ), участник творческой группы по подготовке сборника Александр Сафарян.

По словам А.Сафаряна, уникальность сборника состоит в том, что многие произведения Абая будут изданы на армянском языке впервые. А уже существующие с советских времен армянские переводы других произведений будут отредактированы с учетом современных норм армянского языка. Сборник станет как ценным учебным материалом для представителей армянских научных и студенческих кругов, так и интересным литературным произведением для армянской читающей публики.

«ЕГУ в сотрудничестве с Посольством Казахстана в Армении планирует издание новой уникальной юбилейной книги «Абай-175». Для книги пишется специальное предисловие. В сборник войдут «Слова назидания», которые будут впервые опубликованы на армянском языке. Планируется также переиздание фундаментального романа-эпопеи, дилогии Мухатара Ауэзова «Путь Абая». Этот роман уже издавался на армянском языке, но с тех пор прошло уже более полувека. На наш взгляд, не только новому поколению армянских студентов, филологов, востоковедов, журналистов, но и всей армянской читающей публике необходимо представить этот труд М.Ауэзова в новой языковой редакции, более созвучной современным нормам армянского языка», - рассказал А.Сафарян.

А.Сафарян отмечает, что Абай – не просто один из величайших акынов Казахстана, но и литератор и поэт, чье культурное наследие является богатством всего прогрессивного человечества. В частности, в ЕГУ на Факультете востоковедения в рамках учебной программы студенты знакомятся с творческим наследием великого Абая. В этом контексте новый сборник станет серьезным подспорьем в изучении этого наследия.

«Сегодняшние армянские студенты знают Абая больше по переводам на русский язык. При этом как языковед должен с сожалением отметить, что существующие переводы советского времени произведений Абая на армянский язык, конечно, не созвучны величию Абая. Поэтому мы вовлекли в дело подготовки нового издания наших мастеров художественного перевода, поэтов-переводчиков. В сотрудничестве с нашими собратьями по перу из Союза писателей Казахстана, ведущих казахских университетов и академических институтов мы провели, я думаю, неплохую работу. И эта работа будет продолжена, чтобы абаевские гениальные строки достойно зазвучали на армянском языке», - заключил А.Сафарян.

Перевод произведений Абая на армянский язык осуществляет опытный армянский поэт-переводчик Варужан Хастур, который известен своими переводами произведений Шакарима, Магжана Жумабаева, классика туркменской литературы Махтумкули Фраги, а также Омара Хайяма.