Абат Жангалиев назначен акимом Курмангазинского района Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Аким области Серик Шапкенов по согласованию с Администрацией Президента РК предложил на рассмотрение депутатам Курмангазинского районного маслихата кандидатуру Абата Жангалиева на должность акима района. Его кандидатура была утверждена единогласным решением депутатов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Абат Жангалиев родился в Орлинском сельском округе Курмангазинского района в 1977 году. Окончил Западно-Казахстанский государственный аграрный университет по специальности «агрохимия и почвоведение», а также Казахстанский университет инновационных и телекоммуникационных систем по специальности «правоведение». Трудовой стаж: 05.1999 - 11.2000 гг. - кожевенник швейного цеха КХ «Шакупов»; 11.2000 - 01.2001 гг. - и.о. государственного фитосанитарного инспектора пограничной станции ветеринарно-фитосанитарного надзора регионального управления МСХ РК; 01.2001 - 05.2011 гг. - старший государственный фитосанитарный инспектор пограничной станции ветеринарно-фитосанитарного надзора регионального управления МСХ РК; 05.2011 - 12.2011 гг. - руководитель отдела по карантину растений и постов фитосанитарного контроля областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК; 12.2011 - 01.2014 гг. - руководитель отдела государственной инспекции по карантину растений и пунктам фитосанитарного контроля Атырауской областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК; 01.2014 - 03.2021 гг. - руководитель областной территориальной инспекции комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК; с 03.2021 года и до нынешнего назначения занимал должность руководителя территориальной инспекции по г. Астана комитета государственной инспекции в АПК МСХ РК.