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    Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии

    20 Июня 2023, 02:31

    БЕЛФАСТ. КАЗИНФОРМ - Казахстанец Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии в матче отборочного турнира чемпионата Европы-2024 по футболу в Белфасте, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Таким образом, казахстанская команда повела в счете - 1:0.

    Первый тайм закончился вничью - 0:0. Сборная Казахстана вышла на эту игру в следующем составе: Шацкий, Вороговский, Алип, Марочкин, Быстров, Габышев, Оразов, Тагыберген, Бейсебеков, Зайнутдинов, Самородов.

    Перед этим матчем у сборной Казахстана было шесть очков: в двух последних матчах она обыграла Данию (3:2) и Сан-Марино (3:0). Что касается сборной Северной Ирландии, то она потерпела два поражения подряд и имеет в активе три очка.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Спорт Футбол
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