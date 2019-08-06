#Abai175: Кайрат Мами обратился к молодым ученым словами великого Абая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 6 августа председатель Конституционного Совета Кайрат Мами принял участие в пленарном заседании III Международного форума молодых ученых «Burabay Forum: международное сотрудничество Казахстана», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Конституционного Совета Республики Казахстан.

Обращаясь к участникам с приветственным словом, К. Мамиотметил, что проведение в Казахстане международного форума молодых ученых сталодоброй традицией. Он превратился в авторитетную дискуссионную площадку пообсуждению актуальных вопросов в сфере науки, образования и инноваций. В этомгоду форум имеет особое значение, так как организован в рамках Года молодежи вКазахстане.

Спикер подчеркнул важность учрежденной Первым Президентом РК- Елбасы Нурсултаном Назарбаевым стипендии «Болашак», которая дает молодомупоколению казахстанцев уникальную возможность получения высшего образования зарубежом. По его словам, динамичные темпы развития и современные вызовы ставятновые задачи перед обществом и государством. В этом процессе важную роль играетКонституция, которая определяет векторы эволюции политико-правовой, экономическойи культурно-гуманитарной сфер. Результаты научных исследований должны служитьпретворению в жизнь общечеловеческих ценностей, многие из которых закреплены в главномзаконе страны, сказал председатель Конституционного Совета.

Выступая перед молодыми учеными из 12 стран, К. Мамиприсоединился к поэтической эстафете, посвященной 175-летию великого казахскогопоэта Абая Кунанбаева, прочитав отрывки из его 38-го слова назидания:«Известно, что наука — один из ликов Всевышнего, потому и любовь к науке — признакчеловечности и искренности. Лучшими из людей считаются те, кто приносит пользуокружающим. Эти люди не знают ни сна, ни покоя, ни развлечений. Они находятся внеустанном поиске полезных для человечества открытий. Они совершенствуютчеловеческий разум, учат нас отличать добро от зла, несомненно, мы во многомобязаны им».

Напомним, к 175-летию Абая Кунанбаева был запущен челлендж по чтению отрывков из его стихов. Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял эту эстафету у 9-летней ученицы лицея Ләйлім-Шырақ.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, министр культуры и спорта РК Актоты Райымкулова, певец Димаш Кудайберген, композитор, народный артист России Игорь Крутой, министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев, Ассамблея народа Казахстана, посол Казахстана в России Имангали Тасмагамбетов, пресс-секретарь Президента Казахстана Берик Уали, глава Администрации Президента РК Крымбек Кушербаев, акимы регионов также поддержали эстафету.

Коллектив МИА «Казинформ» также принял участие в челлендже #Abai175, приняв эстафету от «Egemen Qazaqstan».