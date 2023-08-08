Абаевские чтения стартовали в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В области Абай стартовал XXIV республиканский конкурс «Абаевские чтения» среди учащихся 8-11 классов общеобразовательных школ. В конкурсе принимает участие 131 школьник, 27 ведущих из 16 регионов страны. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата

Цель конкурса - популяризация литературного наследия казахского народа, повышение интереса школьников к чтению классической литературы.

7 августа в городе Семее состоялась церемония возложения цветов к памятнику великого поэта на площади Абая.

Торжественное открытие XXIV республиканских Абайских чтений состоялось в Доме культуры села Караул.

Юные абаеведы посетили исторические культурные достопримечательности Абайского района: музей Мухтара Ауэзова в Борили, родную землю Абая в Каскабулаке, памятник «Енлик – Кебек».

9 августа участники конкурса соревнуются по шести номинациям: «Көңілім әнді ұғады», «Ұлылар әлемі», «Өлең – сөздің патшасы, сөз сарасы», «Абайдың қара сөздері», «Абайдың ақын шәкірттерінің шығармалары», «Жүйріктен жүйрік озар жарысқанда».

Заключительный этап конкурса состоится 9 августа в Абайском районном Доме культуры.

По информации Министерства просвещения РК, компетентное жюри оценит знания школьников по знанию наибольшего числа произведений Абая, чтению наизусть произведений Шакарима Кудайбердиева, Акылбая и Магауии Абайулы. Оцениваются знание текстов, мастерство, выразительность, а также лучшее исполнение произведений Абая и Шакарима.

Победители и призеры Абаевских чтений награждаются дипломами I, II, III степени министра просвещения РК, а также грамотами и памятными подарками.

Торжественная церемония награждения пройдет 10 августа в Жидебай на базе мемориального комплекса «Абай- Шакарим».