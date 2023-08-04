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    Абаевские чтения проведут в Астане

    4 Августа 2023, 04:04

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В детской библиотеке №5 КГУ «Централизованная библиотечная система» проведет Абаевские чтения «Құлақтан кіріп бойды алар», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт акимата Астаны.

    Абаевские чтения состоятся 10 августа. Цель мероприятия – повышение читательского интереса к казахскому языку, литературе, культуре через пропаганду творчества Абая, расширение представлений о значении личности выдающегося деятеля как гражданина, поэта, мыслителя.

    На мероприятии будут зачитываться отрывки из слов назидания Абая, прозвучат песни на его стихи, также представят книжную выставку «Жүректен өлең төгіп, қосқан жырға».

    В программе библиотечной ночи: помимо Абаевских чтений «Құлақтан кіріп бойды алар» состоятся выставка и лекция «Репрессированные родственники и потомки Абая Кунанбайулы».

    Программа мероприятия масштабная, интересная и познавательная. В нем примут участие библиотекари, читатели библиотеки, гости, специалисты музейно-мемориального комплекса «АЛЖИР».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Культура Акимат Абай
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