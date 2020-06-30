Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    «Абаевские чтения» прошли в швейцарских Альпах

    30 Июня 2020, 11:30

    ЛЮЦЕРН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 175-летия великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева Посольство Казахстана в Швейцарии организовало open-air мероприятие – «Абаевские чтения» с участием представителей академической среды из Университета Цюриха, швейцарцев, увлекающихся творчеством Абая, студентов из Казахстана, обучающихся в Швейцарии, казахской диаспоры и друзей Посольства, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел РК.

    Мероприятие прошло в живописном пригороде Люцерна у старинного замка Мегган, окруженного Альпами и знаменитым Люцернским озером.

    В связи с пандемией коронавируса такой формат оказался наиболее приемлемым и интересным, ведь Абай даже лучше воспринимается на просторах природы, нежели в академических стенах.


    Посол Казахстана Алибек Бакаев отметил, что «Абай для казахского народа как Толстой для русских, Шекспир - для англичан, Гете - для немцев. И если мир будет знать об Абае и его вкладе в казахскую культуру и литературу, то мы можем говорить о том, что казахская литература заняла свою важную нишу в мировой классической литературе».

    Руководитель кафедры антропологии и социальных наук Цюрихского Университета профессор Петер Финке, владеющий казахским языком, отметил, что творчество Абая имеет большую ценность для казахской литературы и истории.

    Гости мероприятия, знакомые с творчеством великого поэта, прочитали произведения Абая на казахском, французском и немецком языках.

    «Абаевские чтения» прошли в очень теплой и дружественной атмосфере.

    Напомним, 30 мая 2019 года Глава государства подписал Указ «О праздновании 175-летнего юбилея со дня рождения Абая Кунанбайулы». 21 января 2020 года в Нур-Султане стартовало празднование по случаю 175-летия Абая с участием Президента РК Касым-Жомарта Токаева и Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева.

    Автор:

    МИД РК Культура Евросоюз Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Премьера культового балета «Маленькая смерть» прошла в Астане
    65 тысяч детей бесплатно занимаются в секциях и кружках в Алматы
    Как фильмы российского режиссера о Казахстане становятся лучшими на кинофестивалях
    Акция «Ночь музеев» пройдет в Астане 18 мая
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров