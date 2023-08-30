Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.29 eur/kzt 498.22

    rub/kzt 4.84 cny/kzt 64.21
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    А ты знаешь Конституцию? - алматинские спасатели запустили челлендж

    30 Августа 2023, 06:31

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям города Алматы запустили челлендж ко Дню Конституции, передает МИА «Казинформ».

    Сотрудники ДЧС записали несколько видео, на которых они озвучивают статьи основного Закона страны на казахском и русском языках.

    В конце каждого ролика они задают вопрос: «А ты знаешь Конституцию?»

    В канун государственного праздника Дня Конституции в ДЧС Алматы состоялось торжественное собрание, музыкальное сопровождение мероприятия обеспечил духовой оркестр гарнизона.

    Только за восемь месяцев текущего года, спасателями алматинского гарнизона ДЧС, РОСО и Центра медицины катастроф было осуществлено более 2 тысяч выездов, с мест ЧС эвакуировано 500 человек, оказана помощь более 200 пострадавшим, при этом спасено 295 человеческих жизней, 28 их которых дети.

    За образцовое исполнение служебных обязанностей и в связи с празднованием Дня Конституции Республики Казахстан, в торжественной обстановке ряд должностных лиц был отмечен ведомственными наградами.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Общество День Конституции
    Новости по теме
    Новости по теме
    Автомобили тонут в Семее
    Почти сутки искали пропавших грибников в области Абай
    Камаз снес ограждение на дамбе в Петропавловске
    Президент Казахстана принял участие в заседании Совета глав государств – учредителей МФСА
    Популярное
    1 Бесконечные пробки в Астане: как акимат намерен разгрузить движение на дорогах
    2 Казахстанская Объединенная федерация ММА разыскивает своего руководителя
    3 Возводить бизнес-центр запретили компании в Таразе
    4 Автомобили тонут в Семее
    5 Минтуризма и спорта прокомментировало пропажу руководителя федерации ММА