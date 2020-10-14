Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Официально

    А.Шпекбаев обсудил реализацию антикоррупционной политики с постоянным представителем Всемирного банка в РК

    14 Октября 2020, 14:16

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 14 октября Алик Шпекбаев встретился с постоянным представителем Всемирного банка в Казахстане Жаном-Франсуа Марто. В совещании также приняли участие специалисты по вопросам государственного управления центрального офиса организации в Вашингтоне, США, передает МИА «Казинформ».

    Стороны обсудили вопросы развития антикоррупционной политики в Казахстане и достижения страны в разрезе «Индикаторов государственного управления» Всемирного банка, наметив планы дальнейшего сотрудничества.

    В ходе встречи председатель Агентства презентовал актуальные новеллы антикоррупционного законодательства, акцентировав внимание собеседника на ключевых аспектах политической модернизации Казахстана.

    А. Шпекбаев подчеркнул, что благодаря политической воле Главы государства в Казахстане проводится системная и комплексная работа по противодействию коррупции, планомерно внедряются передовые международные антикоррупционные стандарты и реализуются действенные уголовно-правовые меры. Жан-Франсуа Марто высоко оценил успехи страны в противодействии коррупции, отметив, что «в Казахстане наибольший прорыв в разрезе 6 индикаторов госуправления продемонстрирован именно по показателю контроля коррупции, что говорит о ведущей роли Агентства в страновом успехе.

    За последние два года Казахстан улучшил процентильный ранг вдвое, с 19,7% до 43,8%, ощутимо приблизившись к категории стран с эффективным контролем коррупции, что, несомненно, является свидетельством результативности принимаемых мер и реальных действий по искоренению коррупции.

    По итогам встречи стороны договорились проработать вопросы внедрения цифровых систем по выявлению коррупционных рисков и превентивно-профилактической работе, целевого финансирования актуальных проектов Агентства, а также распространения казахстанской практики противодействия коррупции в среднеазиатском регионе.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Борьба с преступностью Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Задержан замакима Павлодара - Антикор
    Экс-заместителя акима Тараза экстрадировали в Казахстан из Грузии
    В одном селе СКО питьевую воду продают по разным ценам - Антикор
    Один из районных акиматов СКО препятствовал работе фермера
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    4 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    5 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка