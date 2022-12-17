99% жителей планеты дышат воздухом с концентрацией опасных частиц - ООН

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Странам Европы и Северной Америки грозят долгосрочные последствия загрязнения воздуха. Если не принять срочных мер, концентрация опасных частиц в воздухе будет и дальше сказываться на здоровье людей, экосистемах, производстве продовольствия и изменении климата, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Центра новостей ООН.

Авторы нового доклада ООН предупреждают, что 99% жителей планеты дышат воздухом, уровень загрязнения которого превышает установленные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) нормы и несет угрозу здоровью человека. Мониторинг качества воздуха теперь ведется более чем в 6000 городов в 117 странах.

Значительный ущерб здоровью наносится даже при низких уровнях содержания многих загрязнителей воздуха. Твердые частицы способны глубоко проникать в легкие и попадать в кровеносную систему, поражая сердечно-сосудистую и дыхательную системы. Ученые считают, что твердые частицы воздействуют также на ряд других органов. Концентрация в воздухе диоксида азота вызывает респираторные болезни – в частности, астму.

В загрязненном воздухе отмечается повышенное содержание мелких твердых частиц и диоксида азота. Это касается стран с низким или средним уровнем дохода. Ученые призывают ограничить использование ископаемого топлива и принять другие меры для снижения уровня загрязнения воздуха. По их словам, необходимо срочно сократить вредные выбросы в атмосферу во всех секторах экономики, включая сельское хозяйство, энергетику, транспорт и перевозки, а также изменить поведение людей, начиная с диеты и заканчивая отоплением помещений.

В регионе Европейской экономической комиссии отопление бытовых помещений с использованием древесного топлива является одним из основных источников выбросов опасных веществ. Проблему представляет также аммиак, который используют в сельском хозяйстве.

Авторы доклада отмечают, что половине экосистем Европы грозит эвтрофикация. Эвтрофикацией называется процесс ухудшения качества воды из-за избыточного поступления в водоем «биогенных элементов» – соединений азота и фосфора. Интенсивность этого процесса увеличивается из-за смыва избыточных удобрений с полей. Эвтрофикация, как указывают эксперты, часто приводит к каскаду негативных последствий, например, к цветению водорослей в воде.

Авторы доклада также отмечают рост среднегодовых фоновых концентраций озона в период 2000-2018 годов. Это отразилось не только на здоровье населения, но и на сельском хозяйстве. Например, в 2015 году предполагаемые общие потери производства пшеницы в Европе из-за озона составили 23,8 млн тонн, что превышает годовой объем производства в Украине (21,8 млн тонн).

Производство мяса и широкое использование навоза и удобрений в сельском хозяйстве – главные причины высокого уровня выбросов аммиака. В отчете отмечается, что необходимы дополнительные меры по аммиаку, которые в некоторых случаях должны включать нетехнические меры, такие как изменение рациона питания, в том числе сокращение потребления мяса.

Авторы доклада предупреждают, что при действующем законодательстве к 2050 году только одна треть населения региона будет дышать воздухом, качество которого соответствует рекомендациям ВОЗ. Кроме того, на 65% площади экосистемы в Европейском союзе порог азота будет по-прежнему превышен, а показатели озона в приземной атмосфере также будут приводить к потерям урожая, например, потере в среднем 8% урожая пшеницы в Северном полушарии.

Ранее сообщалось, что атмосферное загрязнение микрочастицами стало причиной 238 тысяч преждевременных смертей в странах ЕС в 2020 году.