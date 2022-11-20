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    99-летняя многодетная мать из Жетысу проголосовала на выборах

    20 Ноября 2022, 19:45

    ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В Алакольском районе активное участие в выборах приняла 99-летняя многодетная мать, жительница с. Жайпак Марзия Абдрахманова, проголосовавшая на избирательном участке №66, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акима Жетысуской области.

    Как отметила Марзия апа, она никогда не остается в стороне от таких важных событий.

    «Каждый житель страны ответственен за будущее своей Родины, в этом и мой долг. Пока мои ноги ходят, здоровье позволяет, я не остаюсь в стороне от развития нашего Казахстана и в преддверии своего 100-летнего юбилея внесла свой вклад», - отметила она.

    Свой голос на выборах отдала и 100-летняя жительница г.Жаркент Панфиловского района Зейнелхан Оспанова, одной из первых прибывшая на избирательный участок.

    Напомним, явка избирателей по республике к 18:00 на выборах Президента РК составила 67,85%. В Жетысуской области - 77,08 %.
    Жетысуская область Президентские выборы - 2022
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