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    99 человек на три млн тенге оштрафовали за нарушение режима ЧП в столице

    25 Марта 2020, 14:32

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - О соблюдении режима чрезвычайного положения в столице рассказали в прокуратуре города Нур-Султан, передает МИА «Казинформ».

    Всего с момента объявления режима чрезвычайного положения столичными правоохранительными органами привлечены к ответственности 113 лиц:

    - 29 лица привлечены к административной ответственности по статье 463 КоАП за незаконную предпринимательскую деятельность (продажа масок и антисептиков);

    - 83 лица - по статье 476 КоАП за нарушение режима чрезвычайного положения;

    - 1 лицо - по статье 478 КоАП (действия, провоцирующие нарушение правопорядка в условиях ЧП).

    По результатам рассмотрения административных материалов в отношении 99 лиц наложены административные штрафы на общую сумму 3 088 415 тенге, к аресту привлечены 14 человек.

    Кроме того, судом в доход государства конфискованы 1725,7 литра антисептиков и 15 923 медицинские маски.

    Автор:

    Астана Борьба с преступностью Генпрокуратура Коронавирус в РК
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