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    08:01, 07 Июнь 2021 | GMT +6

    989 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 989 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020.kz.

    В разрезе регионов:

    город Нур-Султан - 120

    город Алматы - 143

    город Шымкент - 31

    Акмолинская область - 70

    Актюбинская область - 22

    Алматинская область - 54

    Атырауская область - 49

    Восточно-Казахстанская область - 77

    Жамбылская область - 33

    Западно-Казахстанская область - 60

    Карагандинская область - 171

    Костанайская область - 37

    Кызылординская область - 9

    Мангистауская область - 28

    Павлодарская область - 55

    Северо-Казахстанская область - 10

    Туркестанская область - 20

    Всего в стране выявлены 395064 заболевших.


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