08:01, 07 Июнь 2021 | GMT +6
989 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 989 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020.kz.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан - 120
город Алматы - 143
город Шымкент - 31
Акмолинская область - 70
Актюбинская область - 22
Алматинская область - 54
Атырауская область - 49
Восточно-Казахстанская область - 77
Жамбылская область - 33
Западно-Казахстанская область - 60
Карагандинская область - 171
Костанайская область - 37
Кызылординская область - 9
Мангистауская область - 28
Павлодарская область - 55
Северо-Казахстанская область - 10
Туркестанская область - 20
Всего в стране выявлены 395064 заболевших.