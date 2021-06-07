989 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 989 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан - 120

город Алматы - 143

город Шымкент - 31

Акмолинская область - 70

Актюбинская область - 22

Алматинская область - 54

Атырауская область - 49

Восточно-Казахстанская область - 77

Жамбылская область - 33

Западно-Казахстанская область - 60

Карагандинская область - 171

Костанайская область - 37

Кызылординская область - 9

Мангистауская область - 28

Павлодарская область - 55

Северо-Казахстанская область - 10

Туркестанская область - 20

Всего в стране выявлены 395064 заболевших.