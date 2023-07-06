98 семей в Талдыкоргане отметили новоселье

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В рамках празднования 25-летия столицы в Талдыкоргане сдали в эксплуатацию 98-квартирный дом. Новоселы, большая часть которых из социально уязвимых слоев населения, получили из рук акима области Бейбита Исабаева ключи от новых квартир. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области Жетысу.

Выступая с поздравительной речью, глава региона отметил, что в реализации государственной социальной политики решение жилищных вопросов населения и увеличение темпов жилищного строительства имеют важнейшее значение.

«В очереди на жилье стоят более 15 тысяч талдыкорганцев, поэтому наша задач – в ближайшие несколько лет уменьшить очередность в 4-5 раз. Для этого ежегодно нам необходимо строить как минимум 1500-2000 кв. метров жилья. В вопросах распределения жилья из госфонда ранее были допущены нарушения жилищного законодательства. Чтобы обеспечить прозрачность, перешли на электронный формат. Теперь каждый из очередников, не выходя из дома, может постоянно отслеживать свою очередь. Поэтапно будем обеспечивать население доступным жильем как за счет бюджета, так и благодаря поддержке меценатов. Совсем недавно ряд жителей города отметили новоселье, а сегодня у нас двойной праздник. Еще раз поздравляю всех присутствующих с Днем столицы и новосельем!» – сказал Б. Исабаев, выразив благодарность строительной компании – ТОО «Шымыр», обеспечившей качественный ввод жилья.

Своими впечатлениями поделились счастливые новоселы, среди которых многодетные матери, семьи, воспитывающие детей-инвалидов, неполные и малообеспеченные семьи, дети-сироты. Многие стояли в очереди на жилье со второй половины 2000-х. К примеру, долгожданные квартиры получили Гульсим Нуркебай и Айым Байдильдаева, обе девушки – выпускницы детского дома «Айналайын».

«Мы не можем поверить в эту радость. Огромная благодарность всем тем, кто к этому хоть как-то причастен. У нас теперь свои квартиры. И это действительно счастье!» – отметили они.

Многоквартирный арендный дом, строительство которого было начато в 2020 году, построен по программе «Нұрлы жер», в нем 42 однокомнатных, по 28 – двух- и трехкомнатных квартир.

В Кербулакском районе ко Дню столицы открыли спортивный объект. Зал для борьбы, оборудованный всем необходимым, начал свою работу в селе Басши.