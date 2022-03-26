АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - 97 схронов с огнестрельным оружием ликвидировало МВД, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Министерством внутренних дел принимаются целенаправленные меры по изъятию из незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов, в том числе похищенных в период массовых беспорядков, имевших место во время январских событий.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, криминальной полицией во взаимодействии со службами ОВД из незаконного оборота изъято 1268 единиц огнестрельного оружия, в том числе 127 автоматов, пулемет, 395 пистолетов, 144 нарезных карабинов, 414 гладкоствольных ружья, а также 238 гранат и более 33 тысяч единиц боеприпасов различных калибров.

За незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия задержано и арестовано 319 лиц, в том числе 22 представителя криминалитета.

В ходе проведенных специальных операций выявлено и ликвидировано 97 схронов с огнестрельным оружием.

Так, 18 марта при проведении оперативной разработки сотрудниками департамента криминальной полиции МВД и ДП города Алматы задержан алматинец, у которого изъято нарезное ружье модели SL-8 223 калибра, 5 гладкоствольных ружей: модели FAIR 12 калибра, 2 единицы модели Ata Arms 12 калибра, 2 единицы модели FRENSHI 12 калибра, а также два ружья для подводной охоты, похищенные из охотничьего магазина «Корган» города Алматы в период январских событий.

12 марта в лесополосе, за гостиницей «Medeus Villa» по улице Керей-Жанибек хандар города Алматы обнаружен схрон из которого изъято 3 пистолета, 15 гранат, 229 патронов различного калибра и 2 бронежилета. По всем фактам проводится досудебное расследование.

