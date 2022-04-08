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    97 предложений об улучшении инфраструктуры поступило от жителей Актау и Атырау

    8 Апреля 2022, 12:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – 1 апреля завершился прием предложений от жителей городов Актау и Атырау об улучшении инфраструктуры города. На сегодняшний день поступило 52 предложения из Актау и 45 – из Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерство индустрии и инфраструктурного развития совместно с Ассоциацией урбанистов Q88 запускают программу «Берекелі бастама – городская инициатива». Когда Министерство индустрии и инфраструктурного развития начало реализацию программы, для пилота были выбраны города Актау и Атырау. Сейчас нами планируется рассмотреть комплексный подход к развитию кварталов и районов данных городов, в том числе модернизацию и благоустройство инженерной инфраструктуры, жилищного фонда. Для реализации проекта предусмотрены разработка и реализация пакета проектов, сбор предложений от населения, отбор проектов путем голосования жителей, и дальнейшая реализация проектов-победителей», - прокомментировал вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Как отметил Еркебулан Дауылбаев, на сайте платформы «Берекелі бастама – городская инициатива» уже прошли общественные слушания, сейчас проводится отбор предложений от горожан.

    На сегодняшний день поступило 52 предложения из Актау и 45 – из Атырау. Прием предложений завершился 1 апреля 2022 года.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы смогут внести предложения в улучшение инфраструктуры своего города посредством участия в программе «Берекелі бастама – городская инициатива».

    Автор:

    Арайлым Мұрат

    Инфраструктурные проекты Атырауская область Мангистауская область Регионы Казахстана Общество
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