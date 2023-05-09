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    97-летних ветеранов-фронтовиков поздравили в Жамбылской области

    9 Мая 2023, 15:00

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Накануне Дня Победы аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов и председатель областного совета ветеранов Еркинбек Солтыбаев навестили ветеранов Великой Отечественной войны и поздравили их с 78-ой годовщиной Победы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Ветерана Великой Отечественной войны Муталипа Ережепбая, майора запаса, почетного гражданина Таласского района навестил глава региона Нуржан Нуржигитов.

    Муталип Ережепбай родился в селе Караой Таласского района, был призван в армию в 1944 году, а после Победы участвовал в восстановлении знаменитой Брестской крепости. Вернулся на Родину в 1950 году. Молодого офицера направили на партийную работу, затем он работал в сфере печати. Фронтовик награжден орденом Отечественной войны II степени, юбилейными медалями. Им написаны книги «Атақоныс», «Өлеңім - өмірім».


    Глава региона выразил ветерану благодарность за его подвиг, преданность Родине и самоотверженный труд в послевоенные годы и отметил, что ветераны Великой Отечественной войны для всех нас являются примером мужества и отваги.

    Военнослужащие РгК «Юг» под музыку военных лет в исполнении оркестра отмаршировали под окнами дома ветерана.


    Также Нуржан Нуржигитов побывал в гостях у ветерана Владимира Колесниченко.

    Владимир Колесниченко родился в 1926 году. В 1943 году после трех месяцев военной подготовки в учебном полку в Тюмени 17-летнего юношу вместе с другими бойцами отправили в расположение частей 1-го Белорусского фронта, где он служил бронебойщиком расчета станкового пулемета. Участвовал в боях по освобождению Эстонии, Латвии и Литвы. В конце 1944 - начале 1945 года подразделение в составе 1326-го Пинского стрелкового полка 415-й стрелковой Краснознаменной Мозерской дивизии, где служил Владимир Колесниченко, форсировало Вислу, затем Одер. При форсировании реки Одер Владимир Колесниченко был ранен и отправлен в госпиталь в город Куйбышев, где и встретил День Победы.


    После войны Владимир Колесниченко трудился инспектором в районном СОБЕСе на станции Опарино Кировской области, затем председателем сельсовета, строителем. В Казахстан семья Колесниченко переехала в 1963 году.

    Ветеран награжден орденом Отечественной войны II степени, орденом Славы III степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» и юбилейными медалями.


    «Мы преклоняемся перед вашим героизмом и смелостью. Благодаря ветеранам мы сегодня живем в мирной и свободной стране. Память о ваших подвигах будет жить в веках. Желаю крепкого здоровья фронтовикам и их родным и близким», - пожелал аким области ветеранам.

    Вспоминая военные годы, ветераны отметили, что победа была завоевана именно благодаря единству и любви к Родине. Поблагодарив гостей за поздравления, они пожелали, чтобы в стране царили мир и согласие.

    По данным облакимата, на сегодняшний день в Жамбылской области проживают 15 ветеранов Великой Отечественной войны. В преддверии праздника каждый из них получил финансовую поддержку в сумме 1,5 млн тенге.


    В 2020 году в Жамбылской области проживали 57 ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, 1 989 человек, приравненных к участникам и инвалидам ВОВ, 4 742 труженика тыла, 337 вдов и жен инвалидов участников ВОВ, трое блокадников и трое узников концлагерей.

    В 2021 году в области проживали 35 ветеранов Великой Отечественной войны, в областном центре - 20 ветеранов.

    В 2022 году в Жамбылской области с 77-й годовщиной Дня Победы поздравили 26 участников Великой Отечественной войны.

    Из Жамбылской области, население которой в 1941 году составляло около 400 тысяч человек, на фронт отправились более 100 тысяч воинов. 39 жамбылцев стали Героями Советского Союза, 9 - обладателями Ордена Славы.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Акимат ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА
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