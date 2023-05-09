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    97-летнего фронтовика-танкиста Исмагилла Галиуллина поздравили военнослужащие Карагандинского гарнизона

    9 Мая 2023, 20:53

    КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Карагандинского гарнизона поздравили 97-летнего Исмагилла Галиуллина, воевавшего в Великую Отечественную войну на легендарном Т-34, с Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Ветеран вспомнил случай, когда в 2014 году его пригласили на полигон «Спасск» в Карагандинской области. Сев в боевую машину вместе с генералом Султаном Камалетдиновым (на тот момент командующим региональным командованием «Астана»), испытанный воин выполнил нормативы по стрельбе и вождению многотонного танка Т-72Б на оценку «отлично».

    На тот момент фронтовик не брался за рычаги танка уже более 60 лет. Но это обстоятельство не отразилось на качестве выполнения задач.

    Исмагилл Галиуллин родился в небольшом башкирском селе в 1926 году. На фронт ушел добровольцем. В ожесточенных боях его танк несколько раз подбивали, но ему удавалось выжить. Фронтовыми дорогами он дошел до Берлина. После войны пять лет служил в Германии и Западной Украине.


    Вернувшись из армии, выучился на агронома и по распределению попал в Казахстан. Более тридцати пяти лет он отдал преподавательской работе в профтехшколе. Воспитал двоих сыновей и дочь.

    В преддверии Дня Победы ветерана навестили военнослужащие. Военный оркестр исполнил для него популярные мелодии, а он, будучи в прекрасном расположении духа, дирижировал и подпевал.

    Поздравив фронтовика с Победой, военнослужащие пожелали ему крепкого здоровья и долголетия. Исмагилл Нигматович поблагодарил защитников Родины за внимание и заботу и спел вместе с ними любимую песню «Три танкиста».

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Карагандинская область ВЕЛИКАЯ ПОБЕДА Минобороны РК Вооруженные силы Караганда
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