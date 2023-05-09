97-летнего фронтовика-танкиста Исмагилла Галиуллина поздравили военнослужащие Карагандинского гарнизона

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Военнослужащие Карагандинского гарнизона поздравили 97-летнего Исмагилла Галиуллина, воевавшего в Великую Отечественную войну на легендарном Т-34, с Днем Победы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Ветеран вспомнил случай, когда в 2014 году его пригласили на полигон «Спасск» в Карагандинской области. Сев в боевую машину вместе с генералом Султаном Камалетдиновым (на тот момент командующим региональным командованием «Астана»), испытанный воин выполнил нормативы по стрельбе и вождению многотонного танка Т-72Б на оценку «отлично».

На тот момент фронтовик не брался за рычаги танка уже более 60 лет. Но это обстоятельство не отразилось на качестве выполнения задач.

Исмагилл Галиуллин родился в небольшом башкирском селе в 1926 году. На фронт ушел добровольцем. В ожесточенных боях его танк несколько раз подбивали, но ему удавалось выжить. Фронтовыми дорогами он дошел до Берлина. После войны пять лет служил в Германии и Западной Украине.

Вернувшись из армии, выучился на агронома и по распределению попал в Казахстан. Более тридцати пяти лет он отдал преподавательской работе в профтехшколе. Воспитал двоих сыновей и дочь.

В преддверии Дня Победы ветерана навестили военнослужащие. Военный оркестр исполнил для него популярные мелодии, а он, будучи в прекрасном расположении духа, дирижировал и подпевал.

Поздравив фронтовика с Победой, военнослужащие пожелали ему крепкого здоровья и долголетия. Исмагилл Нигматович поблагодарил защитников Родины за внимание и заботу и спел вместе с ними любимую песню «Три танкиста».