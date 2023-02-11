Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 441.74 eur/kzt 476.15

    rub/kzt 5.51 cny/kzt 62.61
Прогноз погоды
Астана+21+23℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Здравоохранение

    97 казахстанцев заболели коронавирусом и пневмонией с признаками КВИ

    11 Февраля 2023, 09:28

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - На 11 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 670 человек (–1 508+ и 162 КВИ-). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РК.

    В стационарах находятся 137 пациентов, на амбулаторном лечениии – 1 533 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 6 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.93 казахстанца заболели коронавирусом, 4 - коронавирусной пневмонией.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Здравоохранение Коронавирус в РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Как ядерная медицина существенно снижает смертность от онкозаболеваний
    Медицинский поезд «Саламатты Қазақстан» прибудет на станцию Тишинская
    На лечение алматинцев потратили более 52 миллиардов тенге за три месяца
    Какие больницы и поликлиники построят в Астане
    Популярное
    1 Штормовая погода ожидается в столице и 12 регионах Казахстана 26 мая
    2 Многомиллиардные нарушения обнаружила ревизионная комиссия в Атырауской области
    3 Ежегодно в результате промышленного травматизма умирает около 200 человек - Алтай Кульгинов
    4 Важно ужесточить государственный и общественный контроль за сферой труда - Алтай Кульгинов
    5 Президент РК: Казахстан готов выступить в качестве центра развития евразийской промышленной кооперации