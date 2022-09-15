97% казахстанцев относят себя к той или иной религии– сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 97% казахстанцев относят себя к той или иной религии. Лишь 3% опрашиваемых заявляют о том, что они являются неверующими либо отказываются дать ответ на задаваемый вопрос. Об этом в ходе второй сессии VII Съезда лидеров мировых и традиционных религий сообщила депутат Сената Парламента РК Динар Нукетаева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране сформирована светская модель государственно-конфессиональных взаимоотношений на принципах равенства всех граждан перед законом и уважительного отношения к религиозным убеждениям каждого гражданина независимо от языка и вероисповедания. Конституция страны определяет Казахстан светским государством. Согласно опросам респондентов, у нас в стране подавляющее большинство населения относят себя в той или иной религии. А это около 97 % населения. И лишь 3 % опрашиваемых заявляют о том, что они являются неверующими либо отказываются дать ответ на задаваемый вопрос», - сказала сенатор.

Она отметила, что на протяжении веков на исторической земле казахов перекрещивались судьбы многих народов, носители различных культур, религии и традиции.

«В результате сложилась уникальная ситуация, когда вместе с казахами мирно живут представители более 140 этносов и 40 конфессий. За годы Независимости произошел настоящий ренессанс религии в Казахстане. С обретением Независимости общими ценностями народа Казахстана стали свободный выбор своей собственной судьбы, сопричастность к строительству нового государства, совместная ответственность за судьбу страны и будущих поколении ее граждан. При этом длительное совместное проживание различных этносов сформировало в обществе устойчивые традиции толерантности. Казахстанцам присущи высокий уровень толерантности по отношению к образу жизни, обычаям, чувствам, мнениям, идеям, верованиям представителей всех этносов, конфессий и социальных групп. Разнообразие и диалог этнических культур в стране является источником постоянного обогащения и развития всех казахстанцев. Одним из главных факторов обеспечения национального единства в стране является образование и воспитание молодого поколения казахстанцев на ценностях толерантности и согласия», - пояснила Динар Нукетаева.

Спикер проинформировала о том, какая работа проводится государством по внедрению этнокультурного образования, предназначенного для всех уровней системы непрерывного образования.

«В дошкольных, средних, профессионально-технических образовательных учреждениях и высших учебных заведениях проводится интерактивное обучение этнокультурной толерантности. Созданы условия для преподавания в школах факультативно-учебного курса. В Казахстане действует закон о религиозной деятельности и религиозных объединениях, укрепляющий права каждого на свободу вероисповедания, гарантирующий равноправие каждого независимо от его религиозного убеждения, признание исторической роли религии в развитии культуры и духовной жизни народа, уважение всех религий, признание важности межконфессионального согласия, религиозной толерантности и уважения религиозных убеждений граждан», - добавила сенатор.

Фото: senate.parlam.kz



