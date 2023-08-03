97% граждан отказались от радикальных взглядов после возвращения из зон террористической активности

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - 97% граждан, которые вернулись из зон террористической активности, отказались от радикальных взглядов. Об этом сообщили в Министерстве информации и общественного развития РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В стране созданы условия для обеспечения прав граждан на свободу вероисповедания, чтобы каждый человек мог свободно владеть и пользоваться своей религией. Тем не менее, будет проведена разъяснительная работа с целевыми группами по разъяснению просветительской деятельности, направленной на формирование среди населения ценностей национальной идентичности, толерантности и секуляризма», - отметили в ведомстве, отвечая на запрос корреспондента агентства.

Согласно предоставленным данным, министерством в 2019 году проводилась общая координация и методологическое сопровождение деятельности местных исполнительных органов по теолого-психологической реабилитации граждан, вернувшихся (достигших совершеннолетия) из зон террористической активности.

«Благодаря совместным усилиям министерства, правоохранительных и местных исполнительных органов, а также религиозных специалистов, в настоящее время 97% (182 из 188) граждан, возвратившихся из зон террористической активности, отказались от радикальных взглядов», - уточнили в министерстве.