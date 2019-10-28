97,3% многоквартирных домов в Таразе подключены к теплу

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – О начале отопительного сезона с 15 октября в Таразе рассказали в областном управлении энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления энергетики, на 20.00 27 октября по городу Таразу из общего количества 1 228 многоквартирных жилых домов подключены к системе отопления 1 195.

Напомним, в рамках государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы жол» по заказу предприятия «Таразтрансэнерго» в Таразе в этом году ведется реконструкция тепломагистралей М-2 и М-4. Работы проходят по улицам Сыпатай батыр, Кошеней, Койгельды, Ниеткалиева, Казыбек би, Аккозиева, Аккошкар Аулие, М.-Х. Дулати, Комратова, Конаева и проспектам Абая, Жамбыла, Толе би.

«Подключено уже 97,3% всех многоэтажных жилых домов областного центра, - пояснили в ведомстве. – Дома, получающие тепло по контуру тепломагистрали М-4, полностью подключены, за исключением 12 домов, в которых проводят ремонт подвальных разводок и порывов в квартирах. По контуру тепломагистрали М-2 подключение 99 домов начато с 25 октября, к 19 часам 27 октября подключено 78 домов. Исключение составляет 21 дом, которые также отключены из-за порывов разводки подвальных помещений и порывов в квартирах. Отмечаем, что из-за тепломагистралей М-2 и М-4 не подключенных домов и объектов нет».

Тем не менее, заверили энергетики, работники предприятия делают все возможное, чтобы подвести тепло в каждый дом, оказывают всяческое содействие подключению потребителей к системе отопления. Оставшиеся дома обещают подключить после устранения порывов.

Из имеющихся в областном центре 1 190 многоквартирных жилых домов АО «Таразский энергоцентр» обслуживает 705, предприятие ГКП «Жамбыл-Жылу» - 83, ГКП «Темиржол-Жылу» - 19 многоквартирных жилых дома.

В ведомстве отметили, что на реконструкцию тепломагистралей в 2018 году было выделено 1,7 миллиарда тенге и реконструировано 6,2 километра теплотрасс. На этот год объемы работ значительно увеличены – запланировано выделить 7,6 миллиарда тенге и обновить 18,6 километра труб.

«Область к предстоящему отопительному сезону готова, перебоев с поставками газа, электроэнергии не предвидится, - заверил заместитель руководителя управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства акимата области Кудайберген Корганбаев. - Все 1 670 объектов бюджетной сферы подготовлены на 100% - это 786 объектов образования, 390 – здравоохранения, 494 – соцкультбыта».