96 млн тенге бюджетных денег похитил мужчина в Костанайской области

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Мужчина похитил деньги, которые выделили в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области.

«Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина, который обманул и злоупотребил доверием субъектов аграрного сектора. Он совершил неоднократное хищение бюджетных денег, выделяемых в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, а также на приобретение семян картофеля», - сообщили в ведомстве. Общий ущерб государству составил 96 млн тенге. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.