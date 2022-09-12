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    96 млн тенге бюджетных денег похитил мужчина в Костанайской области

    12 Сентября 2022, 16:48

    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Мужчина похитил деньги, которые выделили в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области.

    «Департамент Агентства по финансовому мониторингу по Костанайской области завершил расследование уголовного дела в отношении гражданина, который обманул и злоупотребил доверием субъектов аграрного сектора. Он совершил неоднократное хищение бюджетных денег, выделяемых в виде субсидий для сельхозтоваропроизводителей в рамках программы повышения урожайности и качества продукции растениеводства, а также на приобретение семян картофеля», - сообщили в ведомстве. Общий ущерб государству составил 96 млн тенге. Иная информация в порядке статьи 201 УПК разглашению не подлежит.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Костанайская область Борьба с преступностью Коррупция Видео Регионы Борьба с коррупцией Костанай
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