Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    96% госпитализированных с КВИ узбекистанцев не были вакцинированы

    9 Февраля 2022, 20:51

    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В Узбекистане 96% пациентов, госпитализированных с коронавирусом, не были вакцинированы, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РУ.

    По данным Минздрава в январе в инфекционные больницы Ташкентской области был госпитализирован 8601 больной, из которых 6856 составили пожилые люди, 811- беременные женщины и 934 - дети.

    «К сожалению, 8243 человека из их числа не были вакцинированы против коронавируса. Всего лишь 358 больных, то есть 4,1 процента госпитализированных получили до этого вакцины от COVID-19. Среди них смертных случаев зафиксировано не было», - сообщает ведомство.

    В министерстве добавили, что у не привитых пациентов болезнь протекала в тяжёлой и крайне тяжёлой формах и в некоторых случаях окончилась летальным исходом.

    «Министерство здравоохранения ещё раз призывает соотечественников внимательнее относиться к своему здоровью, получить вакцину и бустерную дозу от коронавируса», - призывает Минздрав.

    Напомним, на сегодня полностью вакцинировалось 69 % взрослого населения Узбекистана. Прививочная кампания стартовала в Узбекистане 1 апреля прошлого года. Вакцинация осуществляется шестью препаратами: AstraZeneca, ZF-UZ-VAC2001, «Спутник-V», Moderna, Pfizer и Sinovac. В республике 3 августа был принят закон, закрепляющий правовую основу обязательной вакцинации работающего населения.

    Автор:

    Мадибек Джанибеков

    Узбекистан Коронавирус в мире
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстан обсуждает возможность транзита российского газа в Узбекистан – Минэнерго
    Вице-президент КФБ: Успех в Ташкенте - победа всей страны
    Отказ от дресс-кода летом сэкономит до 7% энергопотребления – эксперты из Узбекистана
    Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
    4 Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
    5 Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
    Новости партнеров