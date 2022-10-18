96 близнецов родились в Атырау с начала года

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырау с начала года родились 96 близнецов. Об этом сообщила заместитель директора Атырауского областного перинатального центра Альмира Сабыргалиева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«За девять месяцев текущего года в нашем перинатальном центре родились 96 близнецов, а также одна тройня. По сравнению с прошлым годом число близнецов увеличилось на 9,1 процента. Тройни в 2021 году в регионе не рождались. Всего с начала года в Атырауском областном перинатальном центре родились 6 796 младенцев. Надеемся, что до конца текущего года число новорожденных подрастет»,-сообщила заместитель директора Атырауского областного перинатального центра Альмира Сабыргалиева.

В прошлом году в регионе всего родились 7 375 детей.





