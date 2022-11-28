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    96,7% казахстанских школ имеют доступ к Интернету

    28 Ноября 2022, 16:45

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2021 года в Казахстане 96,7% школ обеспечены доступом к Интернету со скоростью 4 мбит/с и выше. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Бюро национальной статистики.

    Все школы страны оснащены базовыми источниками питьевой воды и раздельными, минимально оборудованными туалетами (на улице и внутри школы). Теплыми уборными обеспечены только 78,4% школ и 1% школ все еще имеет только надворные туалеты. Современным оборудованием и модифицированными учебными кабинетами оснащены почти 2/3, или 67,1% от общего числа школ. Число общеобразовательных школ в 2021-2022 учебном году в Казахстане составило 7 550 единиц, из них 69,6% школ приходятся на сельские местности.
    Образование Интернет
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