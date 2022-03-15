958 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Всего в стране выздоровело 1 282 140 человека от COVID-19:

в городе Нур-Султане - 0,

в городе Алматы - 174,

в городе Шымкент - 0,

в Акмолинской области - 2,

в Актюбинской области - 21,

в Алматинской области - 150,

в Атырауской области - 16,

в ВКО - 12,

в Жамбылской области - 309,

в ЗКО - 214,

в Карагандинской области - 22,

в Костанайской области - 7,

в Кызылординской области – 1,

в Мангистауской области - 0,

в Павлодарской области - 20,

в СКО - 8,

в Туркестанской области - 2.