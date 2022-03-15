08:15, 15 Март 2022 | GMT +6
958 человек выздоровели от коронавируса в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Казахстане 958 человек выздоровели от коронавирусной инфекции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Всего в стране выздоровело 1 282 140 человека от COVID-19:
в городе Нур-Султане - 0,
в городе Алматы - 174,
в городе Шымкент - 0,
в Акмолинской области - 2,
в Актюбинской области - 21,
в Алматинской области - 150,
в Атырауской области - 16,
в ВКО - 12,
в Жамбылской области - 309,
в ЗКО - 214,
в Карагандинской области - 22,
в Костанайской области - 7,
в Кызылординской области – 1,
в Мангистауской области - 0,
в Павлодарской области - 20,
в СКО - 8,
в Туркестанской области - 2.