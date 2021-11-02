950 томов дела в отношении организаторов финпирамиды направили в суд Туркестанской области

ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - 950 томов уголовного дела в отношении организаторов и участников финансовой пирамиды «Индиго24»-«Evolution Corpration» направили в суд в Туркестанской области. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП.

Напомним, что с лета 2020 года в органы внутренних дел начали поступать заявления от граждан, которые стали жертвами финансовой пирамиды «Индиго24». В основном это жители Туркестанской, Мангистауской областей и городов Шымкент и Нур-Султан. Количество потерпевших составило свыше двух тысяч.

Заявления граждан регистрировались в ЕРДР по ст.190 «Мошенничество» и 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой» УК РК.

По подозрению в причастности к созданию и руководству финансовой пирамидой, а также активного участия в нем полицейские установили и задержали 25 человек, это жители трех мегаполисов Алматы, Нур-Султан, г. Шымкент и Туркестанской области. Еще один объявлен в розыск. У них изъяли компьютерную технику, движимое и недвижимое имущество.

Учитывая, масштабность совершенного преступления, приказом министра внутренних дел Е. Тургымбаева на базе ДП Туркестанской области создали группу в количестве 30 следователей из пяти регионов страны. Возглавила группу, одна из опытнейших следователей Туркестанской области майор полиции Алтынай Жолымбекова, она единственная женщина в составе следственной группы. В расследовании принимали участие и семь спецпрокуроров. Вовлекли в работу следственной группы и оперативных сотрудников, экспертов и переводчиков. Досудебное расследование длилось практически больше года.

Полицейские и прокуроры в течение этого времени провели колоссальный объем работы по сбору доказательств вины подозреваемых лиц, в том числе назначили 15 видов экспертиз. Следственной группой установлено также , что в период с февраля 2018 по август 2020 года путем афер, обещая вкладчикам в течение полугода гарантированную стопроцентную прибыль, преступная группа выманила у доверчивых граждан более трех миллиардов тенге. Присвоенные деньги перераспределяли между собой. Многие граждане, чтоб стать участниками пирамиды брали кредиты, ставили свои дома в залог.

В ходе досудебного расследования следователям удалось доказать, что преступная группа имела организованный характер, действовпла спланированно и роли каждого участника были четко распределены.

В результате многотомное уголовное дело на более 160 тысяч страницах, с обвинительным актом полицейские и прокуроры направили в суд. Подозреваемым предъявлено обвинение по трем статьям УК РК: 190 «Мошенничество», 217 «Создание и руководство финансовой пирамидой» и 262 « Создание и руководство организованной преступной группировкой» УК РК.