950 фазанов выпустили на волю в столице

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В столице представители ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования г. Астана», ТОО «Астана орманы», ГКП на ПВХ «Астана Ветсервис» и Акмолинской областной территориальной инспекции лесного и животного мира выпустили на волю 950 фазанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт городского акимата.

Таким образом завершены плановые воспроизводственные работы текущего года – на волю выпущено всего 1800 особей фазана.

Разведение фазанов помогает решить ряд вопросов и позволяет сохранять биоразнообразие нашей республики. Это также способствует сохранению лесонасаждений путем биологической борьбы с вредителями, эффективность последнего косвенно подтверждается сокращением (с 2010 года по 2022 год) в «зеленом поясе» применения пестицидов против вредителей леса на 350 га. Ресурсы фазана за последние десятилетия в большинстве районов республики, расположенных в 700 км от Астаны, значительно сократились из-за вмешательства человека и нерегламентированной охоты.

За выпущенными фазанами планируется постоянно проводить наблюдение силами лесников ТОО «Астана орманы», а при необходимости в зимнее время производить дополнительное кормление.