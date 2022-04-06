95 тысяч казахстанских семей получают АСП

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько семей получают адресную социальную помощь в Казахстане, сообщил заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одним из актуальных вопросов в социальной сфере является поддержка малообеспеченных семей. Мы оказываем адресную социальную помощь семьям с прожиточным минимумом ниже черты бедности. Сегодня такую помощь получают 95 тысяч семей», - сказал Ералы Тугжанов.

Было отмечено, что в 2020 году с учетом пожеланий граждан изменен механизм назначения адресной помощи, исключены 25 видов доходов и социальных выплат. Внедрены способы стимулирования получателей помощи к труду. Если трудоспособные граждане отказываются от предложенной работы, адресная помощь прекращается на 6 месяцев.

«Это направлено на предотвращение превращения адресной социальной помощи в иждивенческую. Поэтому адресную социальную помощь нельзя сравнивать с другими пособиями. Адресная помощь - государственная поддержка, назначаемая только семьям, имеющим доходы ниже черты бедности, с всесторонней проверкой. При этом Правительством будет разработана цифровая карта семьи с интеграцией 20 цифровых приложений государственных органов для постоянного патронажа семей, нуждающихся в государственной поддержке, и оказания при необходимости помощи в проактивном формате», - добавил Ералы Тугжанов.

Фото:agdaily.com