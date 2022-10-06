95 млн человек живут в условиях крайней нищеты - ООН

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - За 2022 год ситуация в мировой экономике заметно ухудшилась. Ожидается, что годовой мировой объем производства вырастет с 2,5 до 2,8 %, что значительно ниже, чем прогнозировалось ранее. Об этом на заседании Второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН заявил заместитель Генерального секретаря по экономическим и социальным вопросам Ли Цзюньхуа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

Он подчеркнул, что при выработке решений Второго комитета Генеральной Ассамблеи ООН необходимо принимать во внимание «огромный финансовый разрыв» между государствами. Многие развивающиеся страны все еще продолжают бороться с пандемией, они пытаются справиться с высокой инфляцией и экономическим спадом. Кризис усугубляется стремительно растущими ценами на энергоносители.

Ли Цзюньхуа отметил, что в 2022 году в условиях крайней нищеты будут все еще жить 95 миллионов человек. «Развивающиеся страны оказались между молотом и наковальней , столкнувшись с многочисленными взаимосвязанными и взаимоусиливающими кризисами. Их потребности в инвестициях для достижения целей в области устойчивого развития значительно возросли» , - сказал заместитель генсека.

Он добавил, что наука, технологии и инновации могут в значительной степени повысить благосостояние людей, однако пока у многих нет доступа к интернету. «Мы должны сменить курс, добиваться достижения результатов к 2030 году, и начать делать это мы должны уже сейчас», – подчеркнул он. Ли Цзюньхуа также отметил, что «сегодня по-прежнему требуется глобальный план вакцинации».

Глобальный ущерб от пандемии оценивается в 36 трлн долларов

Выступая на заседании комитета, профессор Чикагского университета и лауреат Нобелевской мемориальной премии по экономическим наукам 2019 года Майкл Кремер отметил, что инновации могут помочь в решении глобальных проблем, однако сегодня необходимо создавать условия для их развития.

Отметив, что глобальные издержки пандемии оцениваются в 36 трлн долларов, Майкл Кремер подчеркнул, что сегодня необходимо наращивать инвестиции в инновации, которые помогут снизить риски будущих пандемий или связанного с ними ущерба.







Фото: МОТ/М.Крозе

