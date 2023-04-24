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    95% доходов от платных парковок в Астане забирает частная компания

    24 Апреля 2023, 11:20

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Названа сумма поступлений в бюджет столицы от платных парковок, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «С момента заключения договора ГЧП распределение дохода между сторонами с ноября 2018 года по декабрь 2022 года в процентном соотношении составляло государственному партнеру – (5%); частному партнеру – (95%)», - сообщили в Управлении транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны в ответ на официальный запрос редакции.

    То есть, 5% доходов от платной парковки направляются в городской бюджет, 95% забирает ТОО «Астана парковочное пространство».

    «В рамках 5%-ых поступлений в госбюджет поступило более 12 млн тенге доходов», - уточнили в акимате.

    Учитывая, что доля доходов ТОО «Астана парковочное пространство» составляет 95%, с ноября 2018 года компания заработала 228 млн тенге.

    Между тем, доходность бюджета за счет штрафов выше, чем от платных парковок.

    «С момента заключения договора ГЧП в бюджет города поступило более 2 млрд тенге доходов от штрафов», - говорится в сообщении акимата.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Акимат Транспорт Дороги
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