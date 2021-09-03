95 детей утонули за период купального сезона в Казахстане

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - В период купального сезона спасателями МЧС от гибели на воде спасено 328 человек, из них 61 ребенок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В целях обеспечения безопасности людей на воде, МЧС во взаимодействии с центральными и местными исполнительными органами всех уровней заранее была начата подготовка и непрерывно проводился комплекс организационных и практических мероприятий по снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций на воде.

«Для купания были определены 538 разрешенных мест для купания, что на 93 места больше чем в прошлом году. МЧС совместно с местными исполнительными органами и частными объектами создано 454 спасательных поста и 66 медицинских поста. На наиболее опасных участках выставлено 59 мобильных спасательных постов. Установлено 6655 знаков безопасности на водоемах и 1656 информационных стендов, с указанием фактов гибели людей их причин и обстоятельств, способствовавших происшествию. Распространено среди населения 1 млн 139 тыс. 935 шт. агитационной продукции (буклеты, листовки), проведено 5314 сходов с населением. Во взаимодействии с местными исполнительными органами обучено плаванию 32085 детей. К профилактической работе было привлечено 17943 волонтеров», - рассказали в пресс-службе МЧС.

Вместе с тем, силами МЧС совместно с МВД, местными исполнительными органами и волонтерами проведено 76649 рейдов и патрулирований, к административной ответственности привлечено 4788 человек по статье 440 КоАП «Нарушения Правил нахождения в общественных местах», а также 5781 человек предупреждены и 172 человека оштрафованы по статье 364 КоАП «Нарушения Правил общего водопользования».

Как рассказали в пресс-службе, в текущем году применялись новые методы профилактики гибели людей на водоемах.

Мультимедийное оборудование авиационного и железнодорожного транспорта использовалось для распространения агитационной продукции по соблюдению Правил безопасности на водоемах. На картографической платформе «2GIS» размещены данные запрещенных и разрешенных мест для купания на водных акваториях во всех регионах страны.

Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры МЧС и государственными органами, из-за не соблюдений элементарных правил безопасности на водоемах в период купального сезона утонуло 319 человек, в том числе 95 несовершеннолетних.

В 82% процентах случаев гибели детей на водоемах дети находились без присмотра родителей. Основными причинами гибели явилось недооценка собственных сил - 170 случаев, купание в нетрезвом состоянии – 73 случая, падение в водоем – 68 случаев, неумение плавать - 34 случая, нарушение правил безопасности при рыбной ловле – 24 случая, при спасении утопающих – 13 случаев и нарушение правил безопасности при использовании плавательных средств – 8.

Несмотря на завершение купального сезона, спасатели продолжают профилактическую работу по предупреждению гибели людей на водных акваториях, ведь с наступлением осеннего периода начинается сезон охоты и рыболовства.



