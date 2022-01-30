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9475 человек заболели коронавирусом в Казахстане
30 Января 2022 08:01
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
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В разрезе регионов:
в городе Нур-Султане – 1 441,
в городе Алматы – 1 979,
в городе Шымкенте – 126,
в Акмолинской области –802,
в Актюбинской области – 268,
в Алматинской области – 332,
в Атырауской области – 196,
в ВКО – 198,
в Жамбылской области – 202,
в ЗКО – 503,
в Карагандинской области – 1 298,
в Костанайской области – 611,
в Кызылординской области – 70,
в Мангистауской области – 101,
в Павлодарской области – 900,
в СКО – 387,
в Туркестанской области – 61.
Всего в стране подтверждено 1 225 997 случаев.
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