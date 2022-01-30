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9475 человек заболели коронавирусом в Казахстане

30 Января 2022 08:01
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9475 человек заболели коронавирусом в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За прошедшие сутки зарегистрировано 9 475 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

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В разрезе регионов:

в городе Нур-Султане – 1 441,

в городе Алматы – 1 979,

в городе Шымкенте – 126,

в Акмолинской области –802,

в Актюбинской области – 268,

в Алматинской области – 332,

в Атырауской области – 196,

в ВКО – 198,

в Жамбылской области – 202,

в ЗКО – 503,

в Карагандинской области – 1 298,

в Костанайской области – 611,

в Кызылординской области – 70,

в Мангистауской области – 101,

в Павлодарской области – 900,

в СКО – 387,

в Туркестанской области – 61.

Всего в стране подтверждено 1 225 997 случаев.

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#Здравоохранение  
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