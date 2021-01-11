94 младенца родились в Алматинской области в день выборов

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В день выборов депутатов Мажилиса и маслихатов в Алматинской области появились на свет 94 малышей, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врачей, сегодня рождаемость в регионе очень высокая.

А в областном центре города Талдыкорган, родились 13 малышей.

«Всего с начала года в областном перинатальном центре в Талдыкоргане родилось более 6000 детей. По словам директора центра, в этом году рождаемость выше. Ожидается, что в этом году рождаемость составит 7000 малышей», - проинформировали медики региона.

В целом в Алматинской области в год рождаются более 50 000 младенцев.

Отметим, зачастую малышей, родившихся в этот день родители, называют Сайлау, Сайлаугуль, Сайлаубек.





